Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Wohnung

Nordhausen (ots)

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses brannte es am Montagnachmittag. Kurz nach 14.00 Uhr rückte die Feuerwehr zum Brandort in den Stresemannring an. Bei Eintreffen hatten alle Hausbewohner ihre Wohnung unversehrt verlassen. Die Flammen waren schnell gelöscht. Die Wohnungsinhaber der betreffenden Wohnung befanden sich nicht im Haus. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermitllungen aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadesn sind noch keine Angaben möglich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell