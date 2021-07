Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit nach Unfall

Nordhausen (ots)

Am Montag, gegen 8.30 Uhr, befuhr eine 47-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Golf die Freiherr-vom-Stein-Straße stadteinwärts. Als eine 60-jährige Autofahrerin mit ihrem Fiat Punto von der Geseniusstraße auf die Freiherr-vom-Stein-Straße auffuhr, kollidierte sie mit dem vorfahrtsberechtigten Golf. An beiden Autos entstand Sachschaden, Verletzte gab es nicht. Im Anschluss an den Unfall gerieten die Unfallbeteiligten in Streit, so dass die alarmierten Polizisten auch noch eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung erstatten mussten.

