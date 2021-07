Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Grabplatte gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag entdeckten Hinterbliebene den Diebstahl einer Grabplatte von einem Grab auf dem Friedhof in Steigerthal. Bei der gestohlenen Platte handelt es sich um eine rote Mamorabdecklplatte im Wert von ca. 500 Euro. Die Angehörigen waren letztmalig am Samstag, 26. Juni, am Grab. Zu diesem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe und Diebstahl aufgenommen.

