Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gas und Bremse verwechselt - bei Unfall mehrere Fahrzeuge gerammt

Bad Langensalza (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 15:30 Uhr in Bad Langensalza ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Auf dem Parkplatz in der Friedrich-Mann-Straße verwechselte die 82-jährige Fahrerin eines VW Golf offenbar das Gas mit der Bremse. Dadurch kollidierte sie mit zwei geparkten Fahrzeugen und verletzte sich dabei auch noch leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro. Zwei der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Verursacherin wurde zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

