Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte - hoher Sachschaden

Nordhausen (ots)

In der Gemeinde Harztor im Ortsteil Ilfeld ereignete sich am Samstag Nachmittag ein Verkehsunfall, bei dem ein 83-jähriger KIA Fahrer die Hohensteiner Straße in Richtung Osterode befuhr und an der Einmündung Eichberg die Vorfahrt eines von rechts kommenden Porsche Fahrzeugführers missachtete. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge die zwei Insassen des Verursacherfahrzeuges leicht verletzt und ins Südharzkrankenhaus eingeliefert wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehr als 10.000 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell