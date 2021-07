Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin im Graben, Unfallverursacher fährt weiter

Nordhausen (ots)

Mögliche Zeugen zu einem Verkehrsunfall sucht die Polizei in Nordhausen. Am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, befuhr eine 50-jährige Autofahrerin in ihrem Peugeot die Kreisstraße 18 von Nordhausen in Richtung Himmelgarten, Leimbach. In einer Kurve kam ihr ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf ihrer Straßenseite entgegen. Die Frau wich aus, verlor die Kontrolle über den Ford und kam in einem Straßengraben zum Stehen, nachdem sie zuvor einen Baum gestreift hatte. Das unbekannte Fahrzeug fuhr in Richtung Nordhausen davon. Die 50-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht, ihr Auto musste abgeschleppt werden. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Geschehen, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

