Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist das Downhill-Bike?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Bereits am Wochenende vom 14. zum 16. Juni wurde aus einem Keller in der Wilhelmstraße 48 ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Die bislang unbekannten Täter brachen den Keller des 32-jährigen Geschädigten auf und stahlen daraus ein silbernes Downhill-Bike der Marke Haibike mit gelben Felgen. Das Rad der Modellreihe Nduro wurde mit dem dazugehörigen Ladegerät entwendet. Wer hat das abgebildete Fahrrad nach dem 16. Juni gesehen? Wer hat am Wochenende vom 14. bis 16. Juni Beobachtungen gemacht, die mit dem besonders schweren Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell