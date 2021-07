Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spiegel einstellen mit Folgen

Greußen (ots)

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit genügte am Donnerstagmittag einer Autofahrerin, um in einen Straßengraben zu fahren. Die 69-Jährige befuhr gegen 11.45 Uhr mit ihrem Mitsubishi die Ortsverbindungsstraße zwischen Greußen und Ottenhausen. Als sie ihren Außenspiegel richtig einstellen wollte, kam sie von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben. Die Frau hatte Glück und blieb unverletzt. Das Auto wurde beschädigt.

