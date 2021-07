Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baucontainer aufgebrochen

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte zwei Baucontainer auf einer Baustelle in der Parkallee, hinter der Tankstelle, auf. Daraus erbeuteten sie die Fernbedienungen eines Baukrans, ein Ladegerät sowie weiteres Werkzeug. Der Beuteschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

