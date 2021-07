Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtasche aus Auto gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 8 Uhr, stahl ein bislang unbekannter Täter aus einem Auto, dass auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wilhelm-Raabe-Straße geparkt stand, eine Handtasche mit persönlichen Sachen, darunter die Geldbörse. Nach Aussagen von Zeugen, stieg der Mann nach dem Diebstahl in einen Audi A 4 oder Audi A 6 und fuhr davon. Der Täter war männlich und trug einen Dreitagebart. Bislang gibt es keine weiteren Hinweise zum Fahrzeug des Unbekannten. Das Fahrzeug der Geschädigten war unverschlossen. Der entstandene Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt.

