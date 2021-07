Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kein strafbares Handeln nach Einsatz in seniorenwohnanlage

Bad Frankenhausen (ots)

Nach dem Großeinsatz am Mittwochabend in einer Seniorenwohnanlage in Bad Frankenhausen sind die Ermittlungen in der Anlage abgeschlossen. Nach nochmaliger Prüfung aller dokumentierten Ergebnisse der Kontrollen vor Ort in der Nacht, schließen die Ermittler eine Straftat aus. Wie es zu den Krankheitssymptomen einzelner Bewohner und zweier Mitarbeiterinnen kam, kann abschließend nicht geklärt werden. Noch am Abend waren die Betroffenen wieder symptomfrei.

