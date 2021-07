Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer von Lkw erfasst

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 6.30 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Autofahrer mit seinem Lkw die Thomas-Müntzer-Straße in Richtung Bundesstraße 249. Als er an der Kreuzung nach links auf die Langensalzaer Straße abbog, erfasste er mit seinem Fahrzeug einen Radfahrer. Der 64-Jährige hatte im selben Augenblick die Bundesstraße am Fußgängerüberweg überquert. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Radfahrer rot. Der Radler stürzte und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell