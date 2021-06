Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind mit Auto zusammengestoßen

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag, gegen 15.20 Uhr, befuhr eine 63-jährige Autofahrerin die Brückenstraße in Richtung Untermarkt. Als sie auf diesen nach rechts abbiegen will, kam es zum Zusammenstoß mit einem 11-jährigen Kind, dass vom Gehweg kommend, mit dem Fahrrad die Brückenstraße querte. Beide Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Am Auto entstand leichter Sachschaden.

