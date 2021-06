Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unsichere Fahrweise überführt Radfahrer

Oberorschel (ots)

Einen 34-jährigen Radfahrer kontrollierten Polizisten am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, in der Kleinbartloffer Straße. Der Mann war ihnen durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. So benötigte er die gesamte Straßenbreite, fuhr gegen eine Bordsteinkante und stürzte fast. Der Grund der Fahrweise war schnell klar, der Mann stand nicht nur unter dem Einfluss von Drogen, sondern hatte auch über 1 Promille Atemalkohol intus.

