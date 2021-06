Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist Pierre Volkhardt?

Mühlhausen (ots)

Seit Samstag, 26. Juni, wird der 16-jährige Pierre Volkhard aus Mühlhausen vermisst. Der Jugendliche ist 1.80 m groß, wiegt ca. 75 kg und trägt dunkelblonde, lockige Haare mit einem geschnittenen Undercut. Auffällig sind eine genähte Platzwunde am Kopf und eine Schramme, sowie ein Hämatom am rechten Unterarm. Pierre war zuletzt mit grauen Shorts und einem blauen T-Shirt bekleidet. Der Vermisste hält sich möglicherweise im Stadtgebiet von Mühlhausen auf. Wer hat Pierre gesehen oder kann Hinweise zum Aufenthalt des Jungen geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

