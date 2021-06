Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann belästigt Schwimmerinnen

Nordhausen (ots)

Eine unliebsame Begegnung brachte zwei junge Frauen am Montagnachmittag in Nordhausen dazu, Anzeige wegen sexueller Belästigung zu erstatten. Die beiden Geschädigten im Alter von 24 und 26 Jahren schwammen im Möwensee, als plötzlich ein nackter, unbekannter Mann zur Badestelle am Ufer gelaufen kam. Mit Blickrichtung zu den Schwimmerinnen manipulierte der Mann an seinem Geschlechtsteil, wohlwissend, dass ihn die Frauen sehen konnten. Als die Frauen ihn aufforderten, das zu unterlassen, setzte er sein Handeln fort. Erst als er bemerkte, dass die Frauen die Polizei verständigt hatten, flüchtete er. Der Unbekannte war ca. 50 bis 60 Jahre, leicht übergewichtig und trug kurze, graue Haare. Wem ist der nackte Mann im Bereich des Möwensees, zwischen Bielen und Sundhausen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

