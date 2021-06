Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlkreisbüro beklebt

Nordhausen (ots)

Unbekannte beklebten in der Nacht von Montag zu Dienstag die Schaufensterscheibe des Wahlkreisbüros Die Linke in der Barfüßerstraße. Insgesamt brachten sie 12 Aufkleber mit der Aufschrift Neoliberale Aktion an der Scheibe an. Der Sachschaden ist gering, da die Aufkleber entfernt werden konnten. Hinweise zur Aktion nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

