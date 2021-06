Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abgebrühter Brillendieb

Nordhausen (ots)

Mehrere hundert Euro Schaden musste ein Optiker in der Weberstraße am Montagnachmittag beklagen. Ein bislang unbekannter Dieb steckte kurz nach 17 Uhr im Geschäft zehn Brillenmodelle, Ausstellungsstücke mit Sonnenclip, ein flüchtete zu Fuß in Richtung Rautenstraße, Bahnhof. Der Täter wird als ca. 30 Jahre alter Mann, mit dunklen Haaren, schlank und etwa 170 cm groß beschrieben. Zur Tatzeit war er mit Hose und T-Shirt bekleidet und hatte einen Rewebeutel dabei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhausen unter 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell