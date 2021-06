Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrer gesucht

Leinefelde (ots)

Ein unfallbeteiligter Fahrradfahrer verließ am Montagabend pflichtwidrig eine Unfallstelle in der Goethestraße, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Gegen 20.15 Uhr war eine 28-jährige Frau mit ihrem silbernen 3-er BMW auf der Heinestraße in Richtung Goethestraße unterwegs. Sie wollte an der Einmündung Heinestraße nach links auf die Goethestraße in Richtung Mühlhäuser Chaussee auffahren. Sie gewährte dort einem von rechts hochwärts fahrenden PKW die Vorfahrt, dass dieser ungehindert nach links in die Heinestraße abbiegen konnte. Als die 28-Jährige weiterfuhr und bereits mittig auf der Goethestraße war, fuhr ein unbekannter Radfahrer mit seinem Rad in den linken vorderen Kotflügel des BMW. Der Radfahrer kam zum Fall, stand aber unverzüglich wieder auf. Nach einem kurzen Disput mit der Autofahrerin fuhr der Radfahrer einfach weiter, obwohl die Autofahrerin ihn aufforderte zu warten. Der Radler war in Begleitung einer Frau, die ebenfalls mit einem Rad unterwegs war. Der Mann wird als etwas 175 bis 180 cm groß und schlank beschrieben. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose und einem schwarz/grauen T-Shirt. Verletzt wurde augenscheinlich keine Person und am beteiligten PKW entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter 30606/6510 entgegen.

