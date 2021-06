Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abkühlung mit Folgen, junge Leute beim illegalen Baden erwischt

Bad Frankenhausen (ots)

Gestern Abend suchten mehrere junge Leute Abkühlung im Solewasservitalpark in Bad Frankenhausen, Am Quellgrund. Eigentlich nichts Ungewöhnliches im Sommer, wenn die Badezeit nicht außerhalb der regulären Öffnungszeiten gelegen hätte. So überstiegen die illegalen Badegäste kurz nach 23 Uhr einen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Hierbei entdeckte sie eine Zeugin, die die Polizei verständigte. Vier junge Leute im Alter von 19 und 20 Jahren konnten die Beamten stellen, zwei Badegästen gelang die Flucht. Das widerrechtliche Baden hat nun für alle strafrechtliche Konsequenzen. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

