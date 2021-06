Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer übersehen

Gundersleben (ots)

Bei einem Unfall am Montagvormittag in Gundersleben wurde ein 16-jähriger Mopedfahrer leicht verletzt. Der Jugendliche befuhr mit seiner Simson S 50 in der Ortslage, vorfahrtsberechtigt, die Bundesstraße 249 aus Richtung Ebeleben kommend. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mitsubishi, der die Bundesstraße in Richtung Brunnenstraße überqueren wollte. Der 71-jährige Autofahrer hatte den Jugendlichen übersehen. Der stürzte und verletzte sich leicht. Das Moped wurde derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell