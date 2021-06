Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorräder kollidiert, zwei Verletzte

Ilfeld (ots)

Zwei Motorräder kollidierten am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 81. Gegen 13.20 Uhr befuhr ein 39-jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis Mansfeld Südharz mit seiner Honda die Bundesstraße aus Richtung Hasselfelde in Richtung Ilfeld. In einer Kurve kam er in den Gegenverkehr und stieß mit einer Triumph zusammen. Deren 53-jähriger Fahrer aus Niedersachsen musste mit einer Verletzung am Fuß ins Krankenhaus gebracht werden, der 39-Jährige erlitt kleinere Schürfwunden. Er war vermutlich zu schnell unterwegs. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle kam es bis in die Abendstunden zu Behinderungen, da die Fahrbahn zwischenzeitlich gereinigt werden musste.

