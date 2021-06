Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Schaden nach Brand in Lagerhalle

Ebeleben (ots)

Mindestens 50000 Euro Schaden richtete ein Feuer in der Nacht zu Montag in Ebeleben an. Kurz nach Mitternacht war das Feuer in einer Lagerhalle am Zimmerplatz ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell aus und griffen auch auf den Dachstuhl über. In den Räumen gelagertes Werkzeug einer Steinmetzfirma sowie zwei abgestellte Fahrzeuge fielen den Flammen zum Opfer. Ersten Ermittlungen zu Folge geriet ein Trabant, der in der Halle stand, in Brand. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell