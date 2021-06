Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressemeldung vom 25.06.2021 bis 27.06.2021

PI Eichsfeld (ots)

Am 26.06.2021 gegen 14:45 Uhr wollte eine Fahrzeugführer im Bereich Worbis auf die B 247 auffahren und übersah dabei einen bereits auf der B 247 befindlichen Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Ein Motorradfahrer befuhr am 26.06.2021 gegen 11:45 Uhr einen Feldweg in Silberhausen. Ohne Fremdeinwirkung stürzte er und verletzte sich dabei, sodass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein Schaden am Motorrad oder ein Fremdschaden entstand nicht.

Eine Streifenbesatzung kontrollierte in Teistungen am 26.06.2021 gegen 04:00 Uhr den Führer eines Pkw Smart. Die Überprüfung ergab, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss das Fahrzeug führte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige erstattet.

In Dingelstädt wurde am 25.06.2021 gegen 22:20 Uhr der Führer eines Pkw einer Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinwirkung sein Fahrzeug führte. Ein Test ergab einen Wert von 0,66 Prom.. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro sowie einen Monat Fahrverbot.

Bereits am 24.06.2021 wurde in Fretterode ein Anhänger einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Anhänger letztmalig vor 17 Jahren zur Hauptuntersuchung vorgestellt wurde. Gegen den Fahrzeughalte wurde eine Anzeige erstattet und ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 120,- Euro.

