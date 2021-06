Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfälle mit Verletzten

Landkreis Nordhausen (ots)

~ Am Samstag den 26.06.2021 verunglückte gegen 12:20 Uhr ein 64jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der K1 bei Sophienhof, Gemeinde Harztor. Der Fahrer des Motorrades geriet auf den Splitt am Fahrbahrand und verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug. Er überschlug sich quer und kam auf der angrenzenden Wiese zum Liegen. Der 64jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbacht.

Am gleichen Tag gegen 17:00 Uhr verunfallten zwei Radfahrer in Nordhausen, am Ortseingang aus Richtung Herreden. Eine 62jährige Frau befuhr den Tannenweg in Richtung Herreder Straße und übersah den von Herreden kommenden 58jährigen Radfahrer, nahm diesem die Vorfahrt, wodruch es zur Kollision kam. Beide Beteiligten verletzten sich leicht. ~

