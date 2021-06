Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: LKW-Anhänger entwendet

Ringleben (ots)

Durch unbekannte Täter wurden in der Nacht vom 24.06.2021 auf den 25.06.2021 von einem Firmengelände in der Borxlebener Straße zwei große LKW-Anhänger (HW40) entwendet. Der oder die Täter müssen hierfür die Sicherungselemente am Haupttor augenscheinlich mittels Flex entfernt und die Anhänger dann vermutlich mit einer Zugmaschine vom Gelände gezogen haben. Die Polizei bittet daher Personen oder potentielle Zeugen, ihre Wahrnehmungen bei u.g. Polizeidienststelle anzuzeigen.

