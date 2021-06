Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Sondershausen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es an der Abfahrt der Bundesstraße 4 auf die Schachtstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein Pkw Hyundai bremste nach derzeitiger polizeilicher Kenntnis zunächst vor dem Auffahren verkehrsgerecht ab, um nach Vorfahrtsberechtigten Ausschau zu halten, fuhr dann an und bremste dann erneut abrupt ab. Ein dem Hyundai nachfahrender Pkw Audi fuhr dem Hyundai in der Folge auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden, verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Jedoch war bei dem Fahrer des Hyundai Alkoholgeruch wahrzunehmen. Die hinzugezogene Polizei konnte den Verdacht bestätigen, es wurden 1,39 Promille Atemalkohol gemessen. Der Fahrer des Hyundai musste die Beamten folglich zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten, weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt. Es wurde nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

