Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Explosion in Wohnung

Bad Langensalza (ots)

Am Samstag zur Mittagszeit ereignete sich in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Bad Langensalza am Illebener Weg eine Explosion. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dauert die kriminalpolizeiliche Ursachenermittlung an. Bei der Explosion wurden zwei Frauen im Alter von 58 und 57 leicht bzw. schwer verletzt. Die Wohnung ist unbewohnbar. Nach bisherigen Erkenntnissen wird der entstandene Sachschaden auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell