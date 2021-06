Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Neben Bargeld und Werkzeug, auch Pedelec gestohlen

Worbis (ots)

Die Nacht zum Freitag nutzten bislang unbekannte Einbrecher aus und stahlen aus dem Gebäude einer Firma im Hausener Weg neben Bargeld, Werkzeug und Arbeitsbekleidung, auch ein schwarzes Pedelec. Die Täter hebelten ein Fenster des Firmengebäudes in der Zeit von Donnerstag, 19.00 Uhr, bis Freitag, 05.30 Uhr, auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie stahlen aus einer Spendenbox mehrere hundert Euro. Aus der Werkstatt der Firma liesen die Diebe als weitere Beute auch noch einen Werkzeugkasten, Bohrmaschine, zwei Nietenzangen-Sets, fünf Engelbert-Strauss-Jacken und ein schwarzes Elektro-Fahrrad mitgehen. Der Wert der Beute wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter 03606/6510 bei der Polizei Heiligenstadt zu melden.

