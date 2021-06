Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Musiktechnik bei Einbruch erbeutet

Nordhausen (ots)

Erneut drangen Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten des Jungen Theaters in der Grimmelallee ein. Mit brachialer Gewalt wurden mehrere Türen aufgebrochen und Musiktechnik im Wert von mindestens 1500 Euro gestohlen. Der hinterlassene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Bereits in der Nacht von Montag zu Dienstag war es zu einem Einbruch in das Gebäude gekommen. Auch hier hinterließen der oder die Täter einen Schaden von über 1000 Euro und stahlen vier Lautsprecherboxen im Wert von ca. 1500 Euro. Wer Hinweise zu beiden Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

