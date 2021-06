Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto auf dem Dach

Langula (ots)

Der Regen wurde am Donnerstag einem Autofahrer in Langula zum Verhängnis. Der 18-Jährige befuhr gegen 15.40 Uhr die Mühlhäuser Straße in Niederdorla in Richtung Oppershausen. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen VW Caddy, kam von der Straße ab und überfuhr eine Böschung. Der Caddy überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige zog sich eine leichte Handverletzung zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell