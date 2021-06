Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto rollt von Grundstück und verursacht Unfall

Roßleben (ots)

Eine 34-jährige Autofahrerin stand mit ihrem Fahrzeug am Donnerstag, gegen 15.25 Uhr, auf einem Grundstück in der Bottendorfer Straße. Für einen Moment abgelenkt, rollte der Dacia auf die Bottendorfer Straße. Noch ehe die Frau bremsen konnte, krachte ein Skoda Octavia in das Heck des Dacias. Dem 32-jährigen Fahrer war es nicht gelungen, rechtzeitig sein Auto zu stoppen. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus, sein Skoda wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell