Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Reinsdorf (ots)

Ein Verkehrsunfall führte am Donnerstagmittag in Reinsdorf zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 12.25 Uhr musste eine 51-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel Adam auf der Landstraße 3086 verkehrsbedingt abbremsen. Sie beabsichtigte nach links auf die Landstraße 1215 nach Wiehe abzubiegen. Ein 50-jähriger Autofahrer in seinem Citroen kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Opel auf. Beide Autofahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber flog zwar zum Unfallort, musste aber keinen Verletzten transportieren. Der Citroen wurde abgeschleppt. Nach einer Stunde war die Einmündung wieder frei befahrbar. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr unterstützten die Polizisten bei der Absicherung der Unfallstelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell