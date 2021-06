Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autodiebstahl zügig aufgeklärt

Mühlhausen (ots)

Eine unliebsame Überraschung erlebte der Eigentümer eines VW Caddy am Mittwochabend in Mühlhausen. Er hatte sein Fahrzeug im Bereich des Alten Bahnhofs abgestellt. Als er zurückkehrte, war der Caddy verschwunden. Den fanden die Beamten wenig später vor einem Geschäft im Stadtgebiet. Am Steuer saß ein 33-jähriger Mann. Er hatte das Fahrzeug mit den dazugehörigen Schlüsseln gestohlen. Offensichtlich hatte der Eigentümer vergessen, seinen Caddy zu verschließen und die Schlüssel steckengelassen. Der 33-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird daher nicht nur wegen des Verdachtes des Autodiebstahls, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell