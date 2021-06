Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Patient stürzt in Tiefe

Nordhausen (ots)

Ein 24-jähriger Patient ist am Mittwoch am Krankenhaus in der Dr.-Robert-Koch-Straße abgestürzt. Gegen 18 Uhr hatte der Mann die Tür einer geschlossenen Abteilung beschädigt und war so in den Flur der Klinik gelangt. Im Bereich der Dachterrasse kletterte er an der Hausfassade nach unten. Hierbei riss die Verankerung einer Außenjalousie und der Mann stürzte knapp 13 Meter in die Tiefe. Die Ärzte operierten ihn noch in der Nacht. Am Donnerstagmorgen war sein Zustand stabil. Der 24-Jährige war am Freitag, 18. Juni, aufgrund seines psychischen Zustandes in die Klinik eingeliefert worden. (siehe Pressemeldung vom 18. Juni).

