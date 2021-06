Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoscheibe eingeschlagen

Bad Frankenhausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch schlugen Unbekannte die hintere Scheibe eines geparkten Peugeot 308 ein. Der Pkw stand in der Erfurter Straße hinter einem Hotel geparkt. Aus dem Auto wurden ein Paar Damenschuhe gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 350 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell