Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlkreisbüro beklebt

Nordhausen (ots)

Unbekannte beklebten am Dienstag, 22. Juni, zwischen 2.54 und 2.57 Uhr die Scheiben des Wahlkreisbüros der AfD in der Hesseröder Straße. Insgesamt brachten zwei unbekannte Täter acht Aufkleber mit beleidigendem Inhalt, der sich offensichtlich gegen die AfD richtete, an der Scheibe an. Hierbei wurden sie von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die Polizei stellte das Material sicher. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

