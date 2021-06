Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Polizei direkt ins Gefängnis

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein unter Drogeneinfluss stehender 38-jähriger Mann erschien am Dienstagabend in der Polizeidienststelle in Heiligenstadt. Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass gegen ihn ein Erzwingungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Mühlhausen vorlag. Die Polizisten nahmen den 38-Jährigen fest und brachten ihn ein eine Justizvollzugsanstalt. Was er ursprünglich bei der Polizei wollte, ist unklar.

