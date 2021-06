Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher schmiert Hakenkreuz auf Hand

Mühlhausen (ots)

Die Kriminalpolizei in Mühlhausen ermittelt seit Dienstag gegen einen 14- jährigen Jugendlichen aus Mühlhausen. Bereits am 1. Juni hatte er im Geschichtsunterricht, für jedermann sichtbar, ein Hakenkreuz auf seinen Handrücken gemalt. Erst nach mehrfacher Aufforderung durch die Lehrerin beseitigte der Junge das Kreuz. Seitens der Schule erfolgte am Dienstag die Anzeigenerstattung wegen des Verdachtes des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Jugendliche erhielt einen Schulverweis.

