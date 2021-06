Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallfahrer nach Unfallflucht gesucht

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall zwischen Montag, 7. und Dienstag 8. Juni. in der Harzstraße. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass ein silberfarbener Mercedes C 200 Kompressor zwischen 19.30 und 9.15 Uhr die Harzstraße in Richtung Niedersachswerfen befuhr. An der Einmündung An der Liethen muss das Auto von der Straße abgekommen sein, überfuhr einen Bordstein und die Grünanlage, bevor es mit einem Hinweisschild kollidierte. Der bislang unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt weiter fort. Zurück blieben Fahrzeugteile, die zum Verursacherfahrzeug, dass in den Landkreis Osterode am Harz, OHA, gehört, führten. Bislang ist noch unklar, wer das Auto zum Tatzeitpunkt fuhr. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Fahrer des Mercedes geben? Wem ist das Unfallfahrzeug in der Nacht von Montag, 7. zu Dienstag, 8. Juni in der Gegend Walkenried aufgefallen und kann Angaben zum Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell