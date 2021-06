Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kehrmaschine gestohlen

Dingelstädt (ots)

Bereits in der Nacht zum 07. Mai diesen Jahres wurde von der Parkfläche zwischen den Hausnummern 44-48 in der Birkunger Straße eine manuelle Kehrmaschine gestohlen. Die Kehrmaschine wurde versehentlich dort stehen gelassen und nicht eingeschlossen. Die bislang unbekannten Diebe nutzen die Gelegenheit und nahmen die lila/dunkelblaue Kehrmaschine vom Typ HAAGA 477 Kehrmeister Edition, mit einer Kehrspurweite von 77 cm, mit. Der Wert der Kehrmaschine beläuft sich auf rund 500 Euro. Wer hat in der Zeit vom 06. Mai, 22.00 Uhr, bis 07. Mai, 03.00 Uhr, Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten? Wer hat nach dem 07. Mai die auf dem Foto abgebildete Kehrmaschine gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell