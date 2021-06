Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Spielhalle gescheitert

Sondershausen (ots)

Unbekannte versuchten in die Spielothek in der Erfurter Straße einzubrechen. Mehrere Fenster wiesen entsprechende Einbruchsspuren auf. In das Gebäude gelangten die Täter nicht. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

