LPI-NDH: Auto im Straßengraben, die Polizei sucht Zeugen

Werther (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Nordhausen zu einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 17.55 Uhr, in Werther. Ein 45-jähriger Autofahrer befuhr zur angegeben Uhrzeit mit seinem Mercedes AMG GT 63s die Bundesstraße 243 zwischen den Abzweigen Hochstedt und Kleinwechsungen in Richtung Günzerode. Dort beabsichtigte er ein anderes Auto zu überholen. Im selben Augenblick soll dieses ebenfalls nach links ausgeschert haben, um ein weiteres davor fahrendes Fahrzeug zu überholen. Der 45-Jährige musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er kam im Straßengraben zum Stehen. Die anderen beiden Fahrzeuge setzten ihre Fahrt fort. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den beiden Fahrzeugen machen, die der 45-Jährige überholen wollte? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen. Nach Aussage des verunfallten Mercedesfahrer ist an seinem Auto ein Schaden von ca. 20000 Euro entstanden.

