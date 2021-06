Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mitsubishi gestohlen

Bleicherode (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht zu Dienstag in der Lindenstraße einen 20 Jahre alten, blauen Mitsubishi Carisma. Der 82-jährige Fahrzeugeigentümer hatte am Nachmittag versäumt, das Auto zu verschließen. Als er das Nachholen wollte, waren die Schlüssel verschwunden. In der letzten Nacht, gegen 3 Uhr, hörte er, wie sein Auto gestartet wurde. Als er auf der Straße ankam, war der Mitsubishi mit den Kennzeichen NDH-EN 400 verschwunden. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder zum Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell