Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoteile gestohlen

Ebeleben (ots)

Am Montagnachmittag entdeckte ein Zeuge in der Lindenstraße den Diebstahl von Fahrzeugteilen auf einem Grundstück. Die gestohlenen Katalysatoren befanden sich noch an den Autos, die zur Ersatzteilgewinnung dort standen. Unbekannte waren am zurückliegenden Wochenende auf das umzäunte Grundstück gelangt und demontierten die Teile. Hierbei richteten sie einen Schaden von ca. 200 Euro an. Der beuteschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

