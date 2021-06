Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flammen richten enormen Schaden an

Nordhausen (ots)

Mindestens 32000 Euro Schaden richtete ein Feuer am späten Montagabend in der Hesseröder Landstraße an. Gegen 23.40 Uhr brannte es auf einem Grundstück unter einem Schleppdach. Die Flammen griffen auf die angrenzende Garage über, wo ein Pkw beschädigt wurde. Nachbarn entdeckten die Flammen und begannen noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch zu löschen. Verletzte gab es nicht. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise wurde eine Feuerschale, die tagsüber vom 82-jährigen Grundstücksinhaber betrieben wurde, nicht richtig abgelöscht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell