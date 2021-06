Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet

Sondershausen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15.35 Uhr, befuhr eine 23-jährige Autofahrerin in ihrem Skoda Rapid die Joseph-Haydnstraße und beabsichtigte nach links in die Beethovenstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem Daimler Benz, dessen 71-jähriger Fahrer aus der Beethovenstraße gefahren kam und den vorfahrtsberechtigten Skoda übersah. Die 23-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell