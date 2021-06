Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seitenscheibe eingeschlagen

Artern (ots)

Unbekannte zerstörten in der Nacht zu Montag die Seitenscheibe der Beifahrertür eines in der Steinbrückstraße geparkten VW Passats. Der oder die Täter erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag mit einer Geldtasche, einen Garagenschlüssel und die Zulassung des Passats. Hinweise nimmt die Polizeistation in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610, entgegen.

