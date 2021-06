Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stromkabel geklaut

Bad Langensalza (ots)

Ca. 600 Euro Schaden richteten Unbekannte am zurückliegenden Wochenende auf einer Baustelle in der Parkstraße an. Sie brachen einen Baustromkasten auf und durchtrennten gleich zweimal das Starkstromkabel. Mit ca. 35 Metern Kabel verschwanden die Diebe. Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell