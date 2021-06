Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Baustelle

Kallmerode (ots)

In der Nacht zu Montag klauten Unbekannte die Gabel eines Radladers in Kallmerode. Der Radlader stand auf der Baustelle der Ortsumfahrung. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

